Дорожная карта по восстановлению статуса СБР будет готова к середине января - Советский спорт
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    • Биатлон18 декабря 2018 17:22Источник: Информационное Агентство России ТАССАвтор: Сметанникова Дарья

    Дорожная карта по восстановлению статуса СБР будет готова к середине января

    Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев рассказал, как проходит процесс восстановления членства союза в Международном союзе биатлонистов (IBU).

    «До восстановления СБР в правах еще рано говорить, мы надеемся на плодотворную работу группы, которая к сентябрю должна представить отчет о том, выполнены ли критерии. Дорожная карта будет согласована в середине января, возможно, уже на этапе Кубка мира в Оберхофе уже после этого она будет обсуждена на исполкоме IBU в конце января.

    К работе подключились юристы Олимпийского комитета России, Минспорта, руководители РУСАДА. Все 10 человек обсуждали каждый из 12 пунктов, по этим пунктам будет дорожная карта. Все 12 пунктов мы сразу выполнить не сможем, там много работы, которую мы будем выполнять, она не может быть полностью выполнена к январю», - цитирует Драчева ТАСС.

    Напомним, СБР был ограничен в правах в декабре 2017 года на фоне допингового скандала в российском спорте.

    #драчев владимир#союз биатлонистов россии (сбр)#международный союз биатлонистов (ibu)
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