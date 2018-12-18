Владимир Драчев: Поручил Хованцеву сделать доклад по ситуации с Бабиковым - Советский спорт
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    • Биатлон18 декабря 2018 20:37Источник: Телеканал «Матч ТВ»Автор: Сметанникова Дарья

    Владимир Драчев: Поручил Хованцеву сделать доклад по ситуации с Бабиковым

    Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев сообщил, что поручил разобраться в ситуации с Антоном Бабиковым, который отказался от участия в эстафете на втором этапе Кубка мира в Хохфильцене.

    «На данный момент мы приняли решение, что Антон попадает по спортивному принципу на этап Кубка мира. Вопросов к его результатам нет. Дальнейшую работу я поручил Хованцеву, чтобы он и тренер, который был с Бабиковым, сделали доклад по сложившейся ситуации. Спортсмен говорит одно, тренер другое, нужно понять, что было на самом деле. Нам оставалось 10-15 минут до подачи заявки, когда мы узнали, что он не поедет», - приводит слова Драчева «Матч ТВ».

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