Владимир Драчев: Поручил Хованцеву сделать доклад по ситуации с Бабиковым

Биатлон 18 декабря 2018 20:37 Источник: Телеканал «Матч ТВ» Автор: Сметанникова Дарья

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев сообщил, что поручил разобраться в ситуации с Антоном Бабиковым, который отказался от участия в эстафете на втором этапе Кубка мира в Хохфильцене.

«На данный момент мы приняли решение, что Антон попадает по спортивному принципу на этап Кубка мира. Вопросов к его результатам нет. Дальнейшую работу я поручил Хованцеву, чтобы он и тренер, который был с Бабиковым, сделали доклад по сложившейся ситуации. Спортсмен говорит одно, тренер другое, нужно понять, что было на самом деле. Нам оставалось 10-15 минут до подачи заявки, когда мы узнали, что он не поедет», - приводит слова Драчева «Матч ТВ».