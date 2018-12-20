Анфиса Резцова: Бабиков на данный момент сильнее Малышко, Слепова и Латыпова

Биатлон 20 декабря 2018 15:41 Источник: «Известия» Автор: Липкин Антон

Бабиков впервые в сезоне выступит на этапе Кубка мира.

Трехкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова прокомментировал вызов в сборную России по биатлону Антона Бабикова, который провел два этапа в Кубке IBU.

«Верю, что Антона не надломила вся эта ситуация с эстафетой, в которой, если честно, я так и не разобралась, кому верить, – приводят «Известия» слова Резцовой. – Тренеры должны взять ситуацию под свой контроль и успокоить спортсмена.

Если он соберется, то покажет хорошие результаты, если нет, то мы обязательно поймем это по его стрельбе. По ходу у Антона проблем не будет, его невозможно растерять за неделю, а вот на огневых рубежах психологическая устойчивость крайне важна. Он может накрутить себя. Не хотелось бы этого.

В любом случае его вызов в сборную оправдан. На данный момент он сильнее Малышко, Слепова и Латыпова».

Напомним, третий этап Кубка мира в Нове-Место начнется 20 декабря мужским спринтом. Эта гонка станет первой для Бабикова в нынешнем сезоне Кубка мира.