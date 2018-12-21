Владимир Драчев: Биатлон в России жив и будет жить, хотя многим этого не хочется

Логинов занял второе место в спринте на этапе в Нове-Место.
Президент Союза биатлонистов России Владимир Драчев высказался о серебре Александра Логинова в спринте на третьем этапе Кубка мира в Нове-Место.
«Ну, вот и снова подиум! В шаге от победы! Но это серебро дорогого стоит! Биатлон в России жив и будет жить! Хотя многим этого не хочется», – написал Драчев в инстаграме.
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Ну вот и снова подиум ! В шаге от Победы! Но это серебро дорогого стоит !!! Биатлон в России жив и будет жить!!! Хотя многим этого не хочется.
Публикация от Vladimir Drachev (@drachev_vladimir)
26-летний российский биатлонист не допустил ни одного промаха на двух огневых рубежах и на финише проиграл только норвежцу Йоханнесу Бе.
Для Логинова этот подиум стал третьим в нынешнем сезоне. Ранее он дважды был третьим на первом этапе в Поклюке. Теперь российский биатлонист занимает второе место в общем зачете Кубка мира.