Владимир Драчев: Оборудование ВАДА не соответствует законам РФ? Не надо искать виноватых

Биатлон 22 декабря 2018 11:50 Источник: Sport24.ru Автор: Спирин Дмитрий

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев прокомментировал информацию, что эксперты WADA не смогли в оговоренные сроки извлечь данные московской лаборатории.

- Мы не должны сейчас думать о плохих последствиях. В середине января состоится совещание WADA, по его итогам и будем делать выводы. Конечно, нам бы не хотелось возвращаться в те времена, когда РУСАДА была лишена лицензии. Мы надеемся, что все будет в порядке.

Оборудование WADA не соответствует законам РФ? Не надо искать виноватых. Надо просто разобраться и предпринять верные действия. Надо просто сертифицировать, думаю, это не большая проблема. Мы верим, что наши спортсмены всегда будут выступать только под российским флагом, - цитирует Драчева Sport24.ru.

В сентябре 2018 года РУСАДА было восстановлено в статусе с ключевым условием, что до 31 декабря экспертам WADA будет предоставлен доступ к данным московской лаборатории.