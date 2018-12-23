Анфиса Резцова: Основная проблема сборной России в ходе

Биатлон 23 декабря 2018 09:39 Источник: Телеканал «Матч ТВ» Автор: Сметанникова Дарья

Трехкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова прокомментировала выступление российских биатлонистов в нынешнем сезоне Кубка мира.

«В принципе же основная проблема у нас ходом. Даже если у нас два промаха, мы должны это ходом наверстывать. Но у нас ход какой-то шаткий. К сожалению, даже за этот год, работая над слабым местом — скоростью, ничего нового пока не преподнесли нам ребята. Поэтому здесь вопрос к тренеру, отвечающему за физподготовку. Биатлон таков, что сегодня можем хорошо стрелять, а завтра промахнуться. Мое мнение, что основной акцент в подготовительный период нужно было сделать именно на скорость. И еще момент: очень медленно и неуверенно стреляем. Это касается женщин и некоторых мужчин. Ложимся — ищем, куда бы локти поставить, собираемся после стрельбы медленно — отсюда у нас тоже проигрыш идет», - цитирует Резцову «Матч ТВ».

Сегодня, 23 декабря, на третьем этапе Кубка мира в Нове-Место пройдут масс-старты.