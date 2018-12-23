Анфиса Резцова: От всей души желаю, чтобы Кузьмина закончила карьеру, завоевав звание чемпионки мира

Биатлон 23 декабря 2018 21:59 Источник: ТАСС

Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Анфиса Резцова пожелала словацкой биатлонистке Анастасии Кузьминой завершить карьеру со званием чемпионки мира.

- Я хочу порадоваться за Настю, она в очередной раз доказала, что не сдаются просто так великие спортсмены, какие-то гонки у нее не получались, но сегодня она молодец.

Самое запоминающееся в ее карьере - это тот момент, когда в России ее не взяли в команду, а она вынуждена была искать пути и выходы, уезжать в другую страну. Тогда тренер Леонид Гурьев никак за нее не бился, считал, что у него таких много, возможно, она в тот момент была недостаточно яркой.

У Кузьминой судьба сложилась по-своему, она доказала, что может быть сильнейшей, дважды возвращалась на столь высокий уровень в биатлон после родов, а это крайне непросто. Я ей от всей души желаю, чтобы она закончила на хорошей ноте, чтобы заработала все регалии, в том числе и звание чемпионки мира, - приводит слова Резцовой ТАСС.

Напомним, что в воскресенье Кузьмина завоевала золото масс-старте на этапе Кубка мира в Чехии.

Чемпионат мира по биатлону 2019 года пройдет в шведском Остерсунде с 6 по 17 марта.