Анфиса Резцова: От всей души желаю, чтобы Кузьмина закончила карьеру, завоевав звание чемпионки мира - Советский спорт
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    • Биатлон23 декабря 2018 21:59Источник: ТАСС

    Анфиса Резцова: От всей души желаю, чтобы Кузьмина закончила карьеру, завоевав звание чемпионки мира

    Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Анфиса Резцова пожелала словацкой биатлонистке Анастасии Кузьминой завершить карьеру со званием чемпионки мира.

    - Я хочу порадоваться за Настю, она в очередной раз доказала, что не сдаются просто так великие спортсмены, какие-то гонки у нее не получались, но сегодня она молодец.

    Самое запоминающееся в ее карьере - это тот момент, когда в России ее не взяли в команду, а она вынуждена была искать пути и выходы, уезжать в другую страну. Тогда тренер Леонид Гурьев никак за нее не бился, считал, что у него таких много, возможно, она в тот момент была недостаточно яркой.

    У Кузьминой судьба сложилась по-своему, она доказала, что может быть сильнейшей, дважды возвращалась на столь высокий уровень в биатлон после родов, а это крайне непросто. Я ей от всей души желаю, чтобы она закончила на хорошей ноте, чтобы заработала все регалии, в том числе и звание чемпионки мира, - приводит слова Резцовой ТАСС.

    Напомним, что в воскресенье Кузьмина завоевала золото масс-старте на этапе Кубка мира в Чехии.

    Чемпионат мира по биатлону 2019 года пройдет в шведском Остерсунде с 6 по 17 марта.

    #кузьмина анастасия#чемпионат мира по биатлону#резцова анфиса
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