Цветков – Шипулину: Ты был настоящим лидером - Советский спорт
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Биатлон25 декабря 2018 11:42Источник: «Советский спорт»Автор: Сметанникова Дарья

Цветков – Шипулину: Ты был настоящим лидером

Российский биатлонист Максим Цветков отреагировал на решение Антона Шипулина завершить карьеру.

«Большое человеческое спасибо тебе, Антон. Ты был настоящим лидером, который вел команду вперед, мог дать верный совет и поддержать! Я рад, что смог быть в одной команде с тобой!», - написал Цветков в своем инстаграм.

Напомним, 31-летний биатлонист брал паузу в спорте после несостоявшейся для него Олимпиады-2018. Шипулин должен был вернуться в сборную России на декабрьские этапы Кубка мира, но из-за визита австрийской полиции и плохого самочувствия решил, что пора заканчивать карьеру.

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