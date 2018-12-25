Цветков – Шипулину: Ты был настоящим лидером

Биатлон 25 декабря 2018 11:42 Источник: «Советский спорт» Автор: Сметанникова Дарья

Российский биатлонист Максим Цветков отреагировал на решение Антона Шипулина завершить карьеру.

«Большое человеческое спасибо тебе, Антон. Ты был настоящим лидером, который вел команду вперед, мог дать верный совет и поддержать! Я рад, что смог быть в одной команде с тобой!», - написал Цветков в своем инстаграм.

Напомним, 31-летний биатлонист брал паузу в спорте после несостоявшейся для него Олимпиады-2018. Шипулин должен был вернуться в сборную России на декабрьские этапы Кубка мира, но из-за визита австрийской полиции и плохого самочувствия решил, что пора заканчивать карьеру.