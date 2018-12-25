Павел Ростовцев: Уход Шипулина не стал неожиданным

Биатлон 25 декабря 2018 15:50 Источник: Телеканал «360°» Автор: Спирин Дмитрий

Трехкратный чемпион мира и серебряный олимпийский призер Павел Ростовцев прокомментировал решение Антона Шипулина завершить карьеру.

"По большому счету его уход не стал неожиданным. Думаю, что надо обращать внимание на мотивацию Антона заниматься дальше биатлоном. Если желание пропало, то крайне тяжело преодолевать трудности каждый день, выходить на тренировки, переживать неудачи. Если мотивация пропала, то стараться дальше бессмысленно", - цитирует Ростовцева телеканал "360".

Антон Шипулин объявил о завершении карьеры сегодня на пресс-конференции.