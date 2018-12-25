Малышко – Шипулину: Все лучшее впереди (фото)

Биатлон 25 декабря 2018 17:02 Источник: «Советский спорт» Автор: Сметанникова Дарья

31-летний российский биатлонист Антон Шипулин во вторник объявил о завершении карьеры.

Член сборной России по биатлону Дмитрий Малышко отреагировал на решение партнера по команде.

«Хорошее время, но все лучшее впереди! Друг», - написал Малышко в инстаграме.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Хорошее время,но все лучшее впереди! Друг😉 Публикация от Дмитрий Малышко (@dmitriy_malyshko) 25 Дек 2018 в 5:36 PST

Напомним, спортсмен брал паузу в спорте после несостоявшейся для него Олимпиады-2018. Шипулин должен был вернуться в сборную России на декабрьские этапы Кубка мира, но из-за визита австрийской полиции и плохого самочувствия решил, что пора заканчивать карьеру.