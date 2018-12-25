Тренер Шипулина: Я мог бы убедить его остаться, но зачем?

Биатлон 25 декабря 2018 17:16 Источник: News.ru Автор: Сметанникова Дарья

31-летний российский биатлонист Антон Шипулин во вторник объявил о завершении карьеры.

Личный тренер олимпийского чемпиона Андрей Крючков прокомментировал решение своего подопечного завершить карьеру.

«Мне тоже где-то грустно, ведь такой спортсмен заканчивает карьеру. Мы достаточно долгое время с ним сотрудничаем, но тем не менее я тоже понимаю его решение: каждый сам для себя должен сделать этот выбор. Этот момент когда-то должен был в итоге наступить. Сейчас для меня это горько, я не мыслю себя без работы с ним, чтобы не тренировал его. Это ведь уже всё стало привычным: расписывать циклы, выступать на соревнованиях. Уважаю его выбор. Одно дело — мне писать планы, а другое — бегать на лыжне и искать в себе мотивацию дальше. Когда спортсмену не хочется выполнять работу, то и мне это может перестать приносить удовольствие. Работать с кем-то из-под палки, убеждать в чем-то — так не будет какого-то плотного взаимодействия и доверия.

Антон позвонил мне сразу, как только он сам определился с тем, как он дальше хочет видеть свою жизнь. Можно сказать, что мы в итоге приняли какое-то совместное решение. Думаю, что я мог бы его убедить остаться, но зачем? Да, мы могли набрать требуемые кондиции, всё было бы хорошо, но говорить о том, что та ситуация, которая сложилась вокруг всей команды, не повторится… Как я могу за это отвечать? В моей ответственности тренировочный план, физические кондиции и психологическая составляющая. Но давать какие-то пустые обещания, заверяя, что «мы должны закрыть глаза на это и продолжать двигаться дальше», не могу. Он ведь все понимает и все видит, не ребенок же», - приводит слова Крючкова News.ru.