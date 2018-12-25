Николай Круглов: Принятое Шипулиным решение выглядит вполне логичным

Биатлон 25 декабря 2018 20:19 Источник: «Советский спорт» Автор: Подгорнов Сергей

Серебряный призер Олимпийских игр Николай Круглов – о решении Антона Шипулина завершить карьеру.

– О том, что Антон принял такое решение, я узнал только сегодня ночью. Понятно, что рано или поздно это должно было случиться. Могу лишь сказать, что как бы то ни было, мы должны принять это решение. Та аргументация, которую привел Антон, на мой взгляд, убедительна и заслуживает уважения.

К сожалению, сегодня в спорте действительно слишком много политики и интриг. На мой взгляд, спортсмены должны выходить на старт, бороться на дистанции и радовать своих болельщиков, а не заниматься постоянным доказыванием своей непричастности к различного рода сомнительным историям. В этом смысле я понимаю Антона, который, похоже, от всего этого просто устал.

Когда на чаше весов, с одной стороны, продолжение спортивной карьеры в условиях полной неопределенности относительно возможности участия в крупнейших международных стартах, а на другой – семья, ребенок и собственное здоровье, принятое Антоном решение, выглядит вполне логичным, – заявил Круглов.