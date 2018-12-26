Карякин – Шипулину: Антоха, уважаю твое решение и не сомневаюсь в его правильности

Биатлон 26 декабря 2018 01:53 Источник: «Советский спорт»

Победитель ралли-марафона «Дакар-2017» в классе квадроциклы Сергей Карякин – о решение биатлониста Антона Шипулина завершить карьеру.

«Антоха, уважаю твое решение. Ничуть не сомневаюсь в его правильности. Спорт, рано или поздно всегда заканчивается, но важно то, что ты оставляешь после себя. Ты оставил гордость и уважение к себе. Я это очень ценю.

Если будет желание попробовать себя в кресле спортивной машины – буду рад видеть тебя у нас в команде», – написал Карякин в инстаграм.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Sergey Karyakin (@snagracing) 25 Дек 2018 в 11:38 PST

Напомним, спортсмен брал паузу в спорте после несостоявшейся для него Олимпиады-2018. Шипулин должен был вернуться в сборную России на декабрьские этапы Кубка мира, но из-за визита австрийской полиции и плохого самочувствия решил, что пора заканчивать карьеру.