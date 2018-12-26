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Биатлон26 декабря 2018 15:52Источник: «РИА Новости»Автор: Сметанникова Дарья

Рикко Гросс: Шипулин всегда работал в духе команды

Бывший тренер мужской сборной России Рикко Гросс прокомментировал решение 31-летнего российского биатлониста Антона Шипулина завершить карьеру.

«Антон является большой фигурой в биатлоне. Он всегда делал все возможное наилучшим образом. Он всегда работал в духе команды. К сожалению, ему не разрешили принять участие в Олимпиаде. Для меня решение МОК неприемлемо! Конечно, я также знал о проблемах со здоровьем у Антона. Надеюсь, в вопросе здоровья все будет хорошо в будущем», - цитирует Гросса РИА Новости.

Последним стартом в карьере Шипулина станет Рождественская гонка, которая пройдет 29 декабря в Гельзенкирхине.

«Желаю Антону прекрасных, замечательных впечатлений от его последней гонки в Шальке (в Гельзенкирхене). У него много поклонников в Германии. Желаю Антону и его семье всего наилучшего в будущем!», - отметил Гросс.

#гросс рикко#шипулин антон#мужская сборная россии по биатлону
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