Цветков и Сучилов вошли в состав сборной России на январские этапы Кубка мира - Советский спорт
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Биатлон29 декабря 2018 12:49Источник: Союз биатлонистов России (СБР)Автор: Липкин Антон

Цветков и Сучилов вошли в состав сборной России на январские этапы Кубка мира

Оба биатлониста выполнили критерии отбора на «Ижевской винтовке».

Стал известен состав мужской сборной России на январские этапы Кубка мира.

Как сообщает официальный сайт Союза биатлонистов России, по итогам «Ижевской винтовки» в него отобрались Семен Сучилов и Максим Цветков. Кроме того, решением тренерского штаба в сборной останется Дмитрий Малышко.

Напомним, по итогам первых трех этапов Кубка мира в команде остаются Александр Логинов, Матвей Елисеев и Евгений Гараничев.

Мужская сборная России: Александр Логинов, Матвей Елисеев, Евгений Гараничев, Дмитрий Малышко (решением тренерского штаба), Максим Цветков, Семен Сучилов.

Напомним, в январе пройдут три этапа Кубка мира: в Оберхофе (7-13 января), Рупольдинге (14-20 января) и Антхольце (21-27 января).

Состав сборной на январские этапы Кубка IBU будет объявлен завтра.

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