Уле Эйнар Бьорндален: Мне было грустно узнать, что Шипулин закончил свою карьеру

Биатлон 29 декабря 2018 21:04 Источник: Телеканал «Матч ТВ»

Норвежский биатлонист Уле Эйнар Бьорндален прокомментировал решение Антона Шипулина завершить профессиональную карьеру.

- Существует много причин, чтобы закончить карьеру. Ты всегда должен иметь мотивацию. Если у тебя ее нет, то тебе точно нужно заканчивать со спортом. Это относится не только к Антону. Но мне было грустно узнать, что он закончил свою карьеру. Позитивный атлет, молодой биатлонист с невероятной силой. Да, он один из сильнейших, качественных биатлонистов, которые показывают отличные результаты. Он один из немногих, кто может выиграть у Фуркада и Бе в хорошие дни. Для меня это рано. Но у Антона своя жизнь. Если он уверен в своем выборе, если у него нет правильной мотивации, то ему надо заканчивать. В этом случае - это верное решение, - рассказал Бьорндален в эфире «Матч ТВ».

Напомним, Шипулин брал паузу после несостоявшейся для него Олимпиады-2018. Биатлонист должен был вернуться в сборную России на декабрьские этапы Кубка мира, но из-за визита австрийской полиции и плохого самочувствия решил, что пора заканчивать карьеру.