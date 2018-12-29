Антон Шипулин: Просим прощения, не получите вы, наверное, удовольствия от нашего выступления - Советский спорт
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Биатлон29 декабря 2018 21:25Источник: Телеканал «Матч ТВ»

Антон Шипулин: Просим прощения, не получите вы, наверное, удовольствия от нашего выступления

Российский биатлонист Антон Шипулин поделился ощущениями от масс-старта «Рождественской гонки».

- Очень тяжело. Не знаю, как по секундам я смотрюсь, но ходом я проигрываю достаточно. Но раз мы сюда приехали, уже ничего не остается. Эта моя заключительная гонка, пусть она будет и не лучше, но она по-любому пойдет в актив.

- Когда бежал, не было желания вернуться?
- Нет, было очень тяжело, я ждал когда закончится эта гонка. Тем не менее сейчас мы с Катей попробуем немножко реабилитироваться, показать хотя бы для результат. Надеюсь, зрители нас не сильно матерят, хотя я бы материл. Мы просим прощения, не получите вы, наверное, удовольствия от нашего выступления, - сказал Шипулин в эфире «Матч ТВ».

Напомним, что российская пара Екатерина Юрлова/Антон Шипулин показала в гонке девятый результат.

#Рождественская гонка#шипулин антон#юрлова-перхт екатерина
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