Антон Шипулин: Просим прощения, не получите вы, наверное, удовольствия от нашего выступления

Биатлон 29 декабря 2018 21:25 Источник: Телеканал «Матч ТВ»

Российский биатлонист Антон Шипулин поделился ощущениями от масс-старта «Рождественской гонки».

- Очень тяжело. Не знаю, как по секундам я смотрюсь, но ходом я проигрываю достаточно. Но раз мы сюда приехали, уже ничего не остается. Эта моя заключительная гонка, пусть она будет и не лучше, но она по-любому пойдет в актив.

- Когда бежал, не было желания вернуться?

- Нет, было очень тяжело, я ждал когда закончится эта гонка. Тем не менее сейчас мы с Катей попробуем немножко реабилитироваться, показать хотя бы для результат. Надеюсь, зрители нас не сильно матерят, хотя я бы материл. Мы просим прощения, не получите вы, наверное, удовольствия от нашего выступления, - сказал Шипулин в эфире «Матч ТВ».

Напомним, что российская пара Екатерина Юрлова/Антон Шипулин показала в гонке девятый результат.