Екатерина Юрлова-Перхт: Безумно рада пробежать с Шипулиным его последнюю гонку - Советский спорт
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Биатлон29 декабря 2018 22:40Источник: Телеканал «Матч ТВ»

Екатерина Юрлова-Перхт: Безумно рада пробежать с Шипулиным его последнюю гонку

Российская биатлонистка Екатерина Юрлова-Перхт поделилась эмоциями от «Рождественской гонки».

- Не знаю, что сказать, просто хочу расслабиться. Безумно рада пробежать с Антоном Шипулиным его последнюю гонку. Хочу просто всех поблагодарить. Мы эту гонку не проиграли, вышли и боролись. Просто спасибо, - рассказала Юрлова-Перхт в эфире телеканала «Матч ТВ».

Напомним, что Екатерина Юрлова-Перхт и Антон Шипулин показали в гонке седьмой результат. Победителями «Рождественской гонки» в Гельзенкирхене стали итальянцы Доротея Вирер и Лукас Хофер.

#юрлова-перхт екатерина#Рождественская гонка#шипулин антон
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