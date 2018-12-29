Екатерина Юрлова-Перхт: Безумно рада пробежать с Шипулиным его последнюю гонку

Биатлон 29 декабря 2018 22:40 Источник: Телеканал «Матч ТВ»

Российская биатлонистка Екатерина Юрлова-Перхт поделилась эмоциями от «Рождественской гонки».

- Не знаю, что сказать, просто хочу расслабиться. Безумно рада пробежать с Антоном Шипулиным его последнюю гонку. Хочу просто всех поблагодарить. Мы эту гонку не проиграли, вышли и боролись. Просто спасибо, - рассказала Юрлова-Перхт в эфире телеканала «Матч ТВ».

Напомним, что Екатерина Юрлова-Перхт и Антон Шипулин показали в гонке седьмой результат. Победителями «Рождественской гонки» в Гельзенкирхене стали итальянцы Доротея Вирер и Лукас Хофер.