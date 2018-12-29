Антон Шипулин: Приятно, что вы все про меня помните, это придавало сил

Биатлон 29 декабря 2018 22:47 Источник: Телеканал «Матч ТВ»

Российский биатлонист Антон Шипулин поделился эмоциями от «Рождественской гонки.

- Считаю, что мы провели не совсем достойную гонку. Но назад времени не вернуть, мы были не готовы, у соперников форма лучше. Были мечты и желание проявить себя здесь лучше. От меня вы слез не дождетесь. Хочу всех поблагодарить, приятно, что вы все про меня помните, это придавало сил, - рассказал Шипулин в эфире телеканала «Матч ТВ».

Победителями «Рождественской гонки» в Гельзенкирхене стали итальянцы Доротея Вирер и Лукас Хофер. Екатерина Юрлова-Перхт и Антон Шипулин показали в гонке седьмой результат. Эта гонка стала последней в карьере российского биатлониста.