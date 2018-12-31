Кузьмина посвятила стихотворение Шипулину: Опорой был ты много лет

Словацкая биатлонистка Анастасия Кузьмина посвятила стихотворение своему брату Антону Шипулину, который объявил о завершении карьеры.
"Мы разные с тобой, но всё же,мы похожи: Улыбкой и прищуром глаз;
Работать, и без лишних фраз, бороться до конца.
Все это слышали не раз от мамы и отца.
...Осталась в спорте я «одна», А ты ушёл, Антоша. Теперь кто будет мой герой? В момент тяжёлый, совет твой, Он мне как воздух нужен"
Опорой был ты много лет.
Пора и мне держать ответ:
Жалеть не нужно спорта час!
Порадовал ты много нас.
Так смело двери открывай,
Уверенно ты в жизнь шагай.
Характер закаленный твой поможет и в «мороз» и в «зной».
С любовью и благодарностью, Настя, - написала Кузьмина в своем инстаграме.
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Вчера смотрели всей семьёй «последнюю гонку» в спортивной карьере @anton_shipulin . Так хотелось её пробежать вместе😢 Даже не вериться...что это точка. Помню его ещё пацаном, когда просил первый раз посмотреть мою винтовку...,и, навсегда запомню его спортсменом, уверенным в своих силах, с огоньком в глазах, с улыбкой и подмигиванием болельщикам и соперникам. То, что умел сделать он на трассе и на стрельбище, так и не смогла научиться я...... Мы разные с тобой, но всё же,мы похожи: Улыбкой и прищуром глаз; Работать, и без лишних фраз, бороться до конца. Все это слышали не раз от мамы и отца. ...Осталась в спорте я «одна», А ты ушёл, Антоша. Теперь кто будет мой герой? В момент тяжёлый, совет твой, Он мне как воздух нужен. Опорой был ты много лет. Пора и мне держать ответ: Жалеть не нужно спорта час! Порадовал ты много нас. Так смело двери открывай, Уверенно ты в жизнь шагай. Характер закаленный твой Поможет и в «мороз» и в «зной». С любовью и благодарностью, Настя.
Публикация от Anastasia Kuzmina (@nastja.kuzminova)
Победителями «Рождественской гонки» в Гельзенкирхене стали итальянцы Доротея Вирер и Лукас Хофер. Екатерина Юрлова-Перхт и Антон Шипулин показали в гонке седьмой результат. Эта гонка стала последней в карьере российского биатлониста.