Кузьмина посвятила стихотворение Шипулину: Опорой был ты много лет

Биатлон 31 декабря 2018 10:31 Источник: «Советский спорт» Автор: Сметанникова Дарья

Словацкая биатлонистка Анастасия Кузьмина посвятила стихотворение своему брату Антону Шипулину, который объявил о завершении карьеры.

"Мы разные с тобой, но всё же,мы похожи: Улыбкой и прищуром глаз;

Работать, и без лишних фраз, бороться до конца.

Все это слышали не раз от мамы и отца.

...Осталась в спорте я «одна», А ты ушёл, Антоша. Теперь кто будет мой герой? В момент тяжёлый, совет твой, Он мне как воздух нужен"

Опорой был ты много лет.

Пора и мне держать ответ:

Жалеть не нужно спорта час!

Порадовал ты много нас.

Так смело двери открывай,

Уверенно ты в жизнь шагай.

Характер закаленный твой поможет и в «мороз» и в «зной».

С любовью и благодарностью, Настя, - написала Кузьмина в своем инстаграме.

Победителями «Рождественской гонки» в Гельзенкирхене стали итальянцы Доротея Вирер и Лукас Хофер. Екатерина Юрлова-Перхт и Антон Шипулин показали в гонке седьмой результат. Эта гонка стала последней в карьере российского биатлониста.