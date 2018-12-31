Доротея Вирер: Удачи во всем, Уле, Дарья и Антон - Советский спорт
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Биатлон31 декабря 2018 10:45Источник: «Советский спорт»Автор: Сметанникова Дарья

Доротея Вирер: Удачи во всем, Уле, Дарья и Антон

Победителями «Рождественской гонки» в Гельзенкирхене стали итальянцы Доротея Вирер и Лукас Хофер. Третьими стали белоруска Дарья Домрачева и норвежец Уле Эйнар Бьорндален. Екатерина Юрлова-Перхт и Антон Шипулин показали в гонке седьмой результат. Эта гонка стала последней в карьере российского биатлониста.

«Что за гонка! Удачи во всем, Уле, Дарья и Антон», - написала Вирер в своем инстаграме.

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What a race 🤩 Thanks @biathlonaufschalke • Good luck for all to Ole Darya and Anton• #enjoy

Публикация от DOROTHEA WIERER (@dorothea_wierer)

#вирер доротея#бьорндален уле эйнар#шипулин антон#домрачева дарья
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