Доротея Вирер: Удачи во всем, Уле, Дарья и Антон

Биатлон 31 декабря 2018 10:45 Источник: «Советский спорт» Автор: Сметанникова Дарья

Победителями «Рождественской гонки» в Гельзенкирхене стали итальянцы Доротея Вирер и Лукас Хофер. Третьими стали белоруска Дарья Домрачева и норвежец Уле Эйнар Бьорндален. Екатерина Юрлова-Перхт и Антон Шипулин показали в гонке седьмой результат. Эта гонка стала последней в карьере российского биатлониста.

«Что за гонка! Удачи во всем, Уле, Дарья и Антон», - написала Вирер в своем инстаграме.