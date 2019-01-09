Ольга Зайцева: Задачи на этап Кубка мира в Оберхофе надо ставить максимальные - Советский спорт
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Биатлон09 января 2019 16:49Источник: Телеканал «Матч ТВ»Автор: Сметанникова Дарья

Ольга Зайцева: Задачи на этап Кубка мира в Оберхофе надо ставить максимальные

Российская биатлонистка Ольга Зайцева рассказала о важности работы с психологами, а также поделилась ожиданиями от предстоящего этапа Кубка мира в Оберхофе.

«Для русских людей всегда чем сложнее, тем интереснее. Мы любим проходить трудности. Каждый спортсмен работает профессионально и старается брать максимум из любых сфер, в том числе и занимается с психологом. Человек должен уметь все. Психологическая роль очень важна. Но человек должен сам справиться. Нет никакой волшебной таблетки, человек должен сам работать над собой.

Юрлова-Перхт должна грамотно подходить к сезону вместе с тренерами, она уже опытная спортсменка. Как можно кого-то выделить, это же биатлон. Задачи надо ставить максимальные. Им надо просто выйти на старт и выполнить свою любимую работу, как на тренировке», - приводит слова Зайцевой «Матч ТВ».

Этап Кубка мира в Оберхофе стартует 10 января женским спринтом.

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