Виталий Норицын: До Чехии российские биатлонистки стрельбой сильнее радовали, чем бегом

Биатлон 09 января 2019 17:00 Источник: Телеканал «Матч ТВ» Автор: Сметанникова Дарья

Старший тренер женской сборной России Виталий Норицын поделился ожиданиями от выступления команды на этапе Кубка мира в Оберхофе.

«Все в порядке, был короткий сбор на схожей высоте. Провели четыре дня в Рупольдинге. Откатались, восстановились. Теперь приехали в Оберхоф, который традиционно нас радует погодой. Готовы выступать. До Чехии стрельбой сильнее радовали, чем бегом. На хорошем уровне Васильева спринт провела. 30 секунд проигрыша это здорово, учитывая 5 штрафных кругов. Миронова традиционно самая сильная в беге — это все знают», - цитирует Норицына «Матч ТВ».

Этап Кубка мира в Оберхофе стартует 10 января женским спринтом.