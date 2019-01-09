Виталий Норицын: До Чехии российские биатлонистки стрельбой сильнее радовали, чем бегом - Советский спорт
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Биатлон09 января 2019 17:00Источник: Телеканал «Матч ТВ»Автор: Сметанникова Дарья

Виталий Норицын: До Чехии российские биатлонистки стрельбой сильнее радовали, чем бегом

Старший тренер женской сборной России Виталий Норицын поделился ожиданиями от выступления команды на этапе Кубка мира в Оберхофе.

«Все в порядке, был короткий сбор на схожей высоте. Провели четыре дня в Рупольдинге. Откатались, восстановились. Теперь приехали в Оберхоф, который традиционно нас радует погодой. Готовы выступать. До Чехии стрельбой сильнее радовали, чем бегом. На хорошем уровне Васильева спринт провела. 30 секунд проигрыша это здорово, учитывая 5 штрафных кругов. Миронова традиционно самая сильная в беге — это все знают», - цитирует Норицына «Матч ТВ».

Этап Кубка мира в Оберхофе стартует 10 января женским спринтом.

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