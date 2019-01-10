Анфиса Резцова: Шипулин предал спортсменов, которые не попали на Олимпиаду

Биатлон 10 января 2019 11:48 Источник: «Спорт день за днем» Автор: Гичунцев Артур

29 декабря Шипулин в паре с Екатериной Юрловой-Перхт принял участие в "Рождественой гонке" в Гельзенкирхене. Этот старт для него стал последним в карьере.

Двукратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова высказалась после заявления Антона Шипулина о завершении карьеры.

«Полагаю, что он пойдёт в политику. Как правило, у нас все великие спортсмены идут в политику. В Госдуму и так далее. Способностей для этого у него не вижу. Но думаю, что ему сделают такое предложение. Хотя мне бы хотелось, чтобы Шипулин тренировал, как и все олимпийские чемпионы, завершившие спортивные карьеры. Но, как правило, они идут в политику.

Я всё же полагаю, что Антон выберет государственную карьеру. Меня удивило, что он так поздно объявил о завершении карьеры. Хотя закончил ещё полгода назад. Мне так кажется. Наверное, кто-то ему подсказал: «Давай не сегодня, а чуть позже». Антон – самодостаточный человек. Сам за себя отвечает. Думаю, что на него никто не повлиял. Ни мама с папой, ярые болельщики Антона, ни жена.

Для меня Антон сотворил одну ошибку. Он предал спортсменов, которые не попали на Олимпиаду. Шипулин не стал биться за них, за себя, за правду. Надо было найти юриста и доказывать свою правоту. Антон отказался от борьбы», – цитирует Резцову «Спорт день за днём».

Напомним, Шипулин брал паузу после пропуска Олимпиады-2018. Биатлонист должен был вернуться в сборную России на декабрьские этапы Кубка мира, но из-за визита австрийской полиции и плохого самочувствия решил, что пора заканчивать карьеру.