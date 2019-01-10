Стал известен состав юношеской и юниорской сборных России на ЧМ в Словакии

Биатлон 10 января 2019 12:29 Источник: Союз биатлонистов России (СБР) Автор: Гичунцев Артур

Турнир пройдет с 27 января по 3 февраля.

Официальный сайт СБР опубликовал заявку юношеской и юниорской сборных России, которые примут участие в первенстве мира в словацком Осрблье.

Юниоры: Ильназ Мухамедзянов (Удмуртская Республика), Алексей Вагин (ХМАО-Югра), Вадим Истамгулов (Тюменская область), Саид Каримула Халили (Москва), Василий Томшин (Санкт-Петербург).

Запасной – Вячеслав Малеев (Тюменская область).

Юниорки: Татьяна Воронова (ХМАО-Югра), Эмма Тимербулатова (Тюменская область), Ксения Довгая (ХМАО-Югра), Анастасия Кайшева (Удмуртская Республика), Ирина Казакевич (Свердловская область).

Запасная – Анастасия Гореева (Московская область).

Юноши: Евгений Емерхонов (Удмуртская Республика), Артемий Хасанкаев (Мурманская область), Александр Корнев (Удмуртская Республика), Ильдан Бакиев, Виталий Гатилов (оба – Тюменская область).

Запасной – Роман Рассказов (Тюменская область).

Девушки: Анастасия Батманова (Сахалинская область), Амина Иванова (Смоленская область), Любовь Калинина (Республика Мордовия), Ксения Шнейдер (Тюменская область), Дарья Стихина (Свердловская область).