Стал известен состав юношеской и юниорской сборных России на ЧМ в Словакии

Турнир пройдет с 27 января по 3 февраля.
Официальный сайт СБР опубликовал заявку юношеской и юниорской сборных России, которые примут участие в первенстве мира в словацком Осрблье.
Юниоры: Ильназ Мухамедзянов (Удмуртская Республика), Алексей Вагин (ХМАО-Югра), Вадим Истамгулов (Тюменская область), Саид Каримула Халили (Москва), Василий Томшин (Санкт-Петербург).
Запасной – Вячеслав Малеев (Тюменская область).
Юниорки: Татьяна Воронова (ХМАО-Югра), Эмма Тимербулатова (Тюменская область), Ксения Довгая (ХМАО-Югра), Анастасия Кайшева (Удмуртская Республика), Ирина Казакевич (Свердловская область).
Запасная – Анастасия Гореева (Московская область).
Юноши: Евгений Емерхонов (Удмуртская Республика), Артемий Хасанкаев (Мурманская область), Александр Корнев (Удмуртская Республика), Ильдан Бакиев, Виталий Гатилов (оба – Тюменская область).
Запасной – Роман Рассказов (Тюменская область).
Девушки: Анастасия Батманова (Сахалинская область), Амина Иванова (Смоленская область), Любовь Калинина (Республика Мордовия), Ксения Шнейдер (Тюменская область), Дарья Стихина (Свердловская область).