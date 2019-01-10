Шипулин провел тренировку с Легковым: Не дает спокойно уйти на пенсию (фото)

Бывший российский биатлонист Антон Шипулин провел совместную тренировку с олимпийским чемпионом, лыжником Александром Легковым.
«С Александром Легковым по-другому никак! Или ты идешь со мной на тренировку, или ты мне не друг! Не дает спокойно уйти на пенсию», - написал Шипулин в своем инстаграме.
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С @alexanderlegkov по-другому НИКАК! -или ты идешь со мной на тренировку, или ты мне не друг! 😂😁😏 не дает спокойно уйти на пенсию 😎
Публикация от Anton Shipulin (@anton_shipulin)
Напомним, 31-летний биатлонист объявил о завершении карьеры в конце 2018 года. Легко также закончил карьеру весной прошлого года.