Шипулин провел тренировку с Легковым: Не дает спокойно уйти на пенсию (фото)

Биатлон 10 января 2019 20:41 Источник: «Советский спорт» Автор: Сметанникова Дарья

Бывший российский биатлонист Антон Шипулин провел совместную тренировку с олимпийским чемпионом, лыжником Александром Легковым.

«С Александром Легковым по-другому никак! Или ты идешь со мной на тренировку, или ты мне не друг! Не дает спокойно уйти на пенсию», - написал Шипулин в своем инстаграме.

Напомним, 31-летний биатлонист объявил о завершении карьеры в конце 2018 года. Легко также закончил карьеру весной прошлого года.