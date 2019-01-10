Йоханнес Бе: Мне понравилось встречать Новый год в желтой майке лидера

Биатлон 10 января 2019 23:43 Источник: Телеканал «Матч ТВ»

Норвежский биатлонист Йоханнес Бе рассказал, что много тренировался во время рождественского перерыва.

- Тренировался в праздники я много. Мы с женой проводили Рождество в Шушене, где для этого были все условия. Мне понравилось встречать Новый год в желтой майке лидера. Я наслаждался этим. Сейчас снова настроен на борьбу. Использовал ли майку в качестве новогоднего украшения? Да! Звезду с макушки снял, и майку туда повесил (смеется), - рассказал Бе в эфире «Матч ТВ».

Добавим, что мужской спринт на этапе Кубка мира в Оберхофе состоится 11 января.