Йоханнес Бе: Мне понравилось встречать Новый год в желтой майке лидера - Советский спорт
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Биатлон10 января 2019 23:43Источник: Телеканал «Матч ТВ»

Йоханнес Бе: Мне понравилось встречать Новый год в желтой майке лидера

Норвежский биатлонист Йоханнес Бе рассказал, что много тренировался во время рождественского перерыва.

- Тренировался в праздники я много. Мы с женой проводили Рождество в Шушене, где для этого были все условия. Мне понравилось встречать Новый год в желтой майке лидера. Я наслаждался этим. Сейчас снова настроен на борьбу. Использовал ли майку в качестве новогоднего украшения? Да! Звезду с макушки снял, и майку туда повесил (смеется), - рассказал Бе в эфире «Матч ТВ».

Добавим, что мужской спринт на этапе Кубка мира в Оберхофе состоится 11 января.

#бе йоханнес#кубок мира по биатлону#оберхоф
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