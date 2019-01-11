Симон Фуркад: В декабре Бе прилично оторвался, но Логинов в хорошей форме. Будет знатная битва

Биатлон 11 января 2019 00:12 Источник: Телеканал «Матч ТВ»

Французский биатлонист Симон Фуркад поделился мнением о том, можно ли опередить норвежца Йоханнеса Бе в общем зачете.

- Можно ли опередить Йоханнеса в зачете? В биатлоне нет ничего невозможного, все может случиться. У Йоханнеса может произойти спад на оставшихся этапах. В декабре он прилично оторвался, но Александр Логинов тоже в хорошей форме. Будет знатная битва. За это и любят биатлон, - рассказал Фуркад в эфире «Матч ТВ».

Добавим, что мужской спринт на этапе Кубка мира в Оберхофе состоится 11 января.