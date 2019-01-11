Уле Эйнар Бьорндален: Только у Логинова и Фуркада есть шансы догнать Йоханнеса Бе

Биатлон 11 января 2019 16:32 Источник: Телеканал «Матч ТВ» Автор: Сметанникова Дарья

Бе занимает 1-е место в общем зачете Кубка мира, имея в активе 428 очков. Логинов идет вторым (312), Фуркад занимает 5-ю строчку (263).

Бывший норвежский биатлонист Уле Эйнар Бьорндален рассказал о шансах биатлонистов догнать Йоханнеса Бе в общем зачете Кубка мира в текущем сезоне.

«Если Йоханнес не заболеет, то шансов догнать его нет ни у кого. А вот если заболеет, тут не угадаешь. Летом он мало тренировался. А в декабре удивил, ведь бежал очень быстро.

Кто может его догнать? Логинов и Фуркад. Только у них есть шансы. Особенно интересно посмотреть на Мартена. Для него это вызов. Надеюсь, он привел форму в порядок», - сказал Бьорндален в эфире «Матч ТВ».