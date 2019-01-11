Логинов победил в спринте на этапе Кубка мира в Оберхофе, обогнав Бе и Самуэльссона

Биатлон 11 января 2019 17:42 Источник: «Советский спорт» Автор: Сметанникова Дарья

В Оберхофе завершился мужской спринт в рамках четвертого этапа Кубка мира.

Победу в спринте праздновал российский биатлонист Александр Логинов, который уверенно обошел норвежца Йоханнеса Бе и шведа Себастьяна Самуэльссона, финишировавших вторым и третьим соответственно.

Француз Мартен Фуркад стал шестым.

В топ-20 из россиян попал Дмитрий Малышко, показавший 15-й результат и Матвей Елисеев – 20-й. Евгений Гараничев финишировал 21-м.

Оберхоф (Германия)

Кубок мира

Четвертый этап

Мужчины

Спринт 10 км

1. Александр Логинов (Россия) – 25.50,9 (0 штрафных кругов).

2. Йоханнес Бе (Норвегия) – отставание 25,2 (1).

3. Себастьян Самуэльссон (Швеция) – + 36,8 (0)…

15. Дмитрий Малышко – + 1.36,5 (1)…

20. Матвей Елисеев – + 1.53,8 (3).

21. Евгений Гараничев – + 1.54,9 (1).