Логинов победил в спринте на этапе Кубка мира в Оберхофе, обогнав Бе и Самуэльссона

В Оберхофе завершился мужской спринт в рамках четвертого этапа Кубка мира.
Победу в спринте праздновал российский биатлонист Александр Логинов, который уверенно обошел норвежца Йоханнеса Бе и шведа Себастьяна Самуэльссона, финишировавших вторым и третьим соответственно.
Француз Мартен Фуркад стал шестым.
В топ-20 из россиян попал Дмитрий Малышко, показавший 15-й результат и Матвей Елисеев – 20-й. Евгений Гараничев финишировал 21-м.
Оберхоф (Германия)
Кубок мира
Четвертый этап
Мужчины
Спринт 10 км
1. Александр Логинов (Россия) – 25.50,9 (0 штрафных кругов).
2. Йоханнес Бе (Норвегия) – отставание 25,2 (1).
3. Себастьян Самуэльссон (Швеция) – + 36,8 (0)…
15. Дмитрий Малышко – + 1.36,5 (1)…
20. Матвей Елисеев – + 1.53,8 (3).
21. Евгений Гараничев – + 1.54,9 (1).