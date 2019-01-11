Самуэльссон – Логинову: Если принял ЕРО, то тебе здесь нечего делать

Биатлон 11 января 2019 19:04 Источник: NRK.no Автор: Сметанникова Дарья

Шведский биатлонист Себастьян Самуэльссон прокомментировал победу россиянина Александра Логинова в спринте на этапе Кубка мира в Оберхофе.

«Я не уважаю то, что сделал Логинов, но я не знаю его как личность. Сам Логинов мог бы извиниться перед всей биатлонной семьей. Если принял EPO, то тебе здесь нечего делать. Но если ты покажешь, что сожалеешь о том, что натворил, то тебе будет немного легче доверять в будущем», - цитирует Самуэльссона NRK.

Напомним, ранее Логинов отбыл двухлетнюю дисквалификацию за применение допинга.

В спринте россиянин обогнал норвежца Йоханнеса Бе и Самуэльссона, финишировавших вторым и третьим соответственно.