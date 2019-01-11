Уле Эйнар Бьорндален: Логинов отбыл наказание, и нужно уважать его возвращение

Биатлон 11 января 2019 19:52 Источник: TV2 Автор: Сметанникова Дарья

После победы Александр Логинова в спринте на Кубке мира в Оберхофе несколько спортсменов обрушились с критикой на российского биатлониста.

Француз Мартен Фуркад и швед Себастьян Самуэльссон призвали Логинова извиниться за то, что тот принимал допинг. Россиянин ранее отбыл двухлетнюю дисквалификацию.

Восьмикратный олимпийский чемпион норвежец Уле Эйнар Бьорндален прокомментировал ситуацию вокруг Логинова.

«Возможно, есть некоторые, кто не согласен с тем, что Логинов вернулся. Но в то же время он отбыл наказание, и нужно уважать его возвращение. Однако многие негативно реагируют на это», — цитирует Бьорндалена TV2.

Для Логинова это первая личная победа на Кубке мира. До этого спортсмен дважды побеждал в составе сборной России в эстафетах в 2013 году.

Кроме того, это первая российская победа на Кубке мира с марта 2018 года. Тогда Антон Шипулин также выиграл спринт на этапе в Контиолахти.