Уле Эйнар Бьорндален: Не понимаю, почему WADA не ведет себя жестче с Россией

Биатлон 12 января 2019 12:36 Источник: TV2.no Автор: Липкин Антон

Норвежец раскритиковал WADA.

Восьмикратный олимпийский чемпион Уле Эйнар Бьорндален высказался о действиях Всемирного антидопингового агентства (WADA) в отношении России.

«У WADA было много возможностей приехать в Россию и проверить РУСАДА (Российское антидопинговое агентство), но им отказывали, – сказал 44-летний норвежец в интервью TV2.no. – Теперь они снова приехали, но после Олимпийских игр в Сочи прошло уже много времени.

Если вы спросите меня, то я отвечу, что эта политика совершенно безнадежна. Я не понимаю, почему WADA не может вести себя жестче и строже».

Напомним, 20 сентября исполком WADA восстановил в правах РУСАДА, при этом поставив условие о том, что до 31 декабря получит доступ к базе данных московской антидопинговой лаборатории.

В декабре эксперты WADA дважды приезжали в Россию, но не смогли завершить работу по изъятию данных в установленный срок из-за того, что их оборудование не было сертифицировано российским законодательством.

Сейчас комиссия WADA снова находится в России.