Анатолий Алябьев: Думаю, что Логинов все же привык к такой обстановке

Биатлон 13 января 2019 00:21

Двукратный олимпийский чемпион Анатолий Алябьев поделился мнением о критике в адрес биатлониста Александра Логинова со стороны конкурентов и западной прессы.

- Все нормально, ничего страшного в этом результате нет. Видимо, переволновался парень. Наверное, все накопилось у него. И (комментатор) Димка Губерниев такой ажиотаж создал. Может, и не надо было такую обстановку накалять. Между собой они (биатлонисты) говорят. Ну, было какое-то высказывание, и ладно. Ведь в стаде есть и паршивые овцы. Кого-то такие инциденты вышибают, а Логинов - парень угрюмый все время, как мне показалось.

Но я думаю, что Логинов все же к такой обстановке привык. Все же столько обговорено, написано на эту тему, столько подковырок со стороны иностранной прессы было, так что думаю, что он закалился. Злее будет и будет доказывать свою силу, - цитирует Алябьева «РИА Новости».

Напомним, что в пятницу, 11 января, Логинов выиграл спринт, одержав свою первую победу в личных гонках в Кубке мира. Сразу после гонки французский биатлонист Мартен Фуркад раскритиковал россиянина.

Добавим, что в субботу Логинов стал пятым в гонке преследования на этапе Кубка мира в Оберхофе.