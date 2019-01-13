Дмитрий Ярошенко: Неожиданная победа наших биатлонисток? У меня было хорошее предчувствие

Биатлон 13 января 2019 15:57 Источник: «Советский спорт» Автор: Волохов Юрий

Двукратный чемпион мира Дмитрий Ярошенко поделился впечатлениями от женской эстафетной гонки на 4-м этапе Кубка мира в немецком Оберхофе. Российская команда в составе Евгении Павловой, Маргариты Васильевой, Ларисы Куклиной и Екатерины Юрловой-Перхт победила.

– Дмитрий, неожиданная победа?

– Нет, у меня вчера было очень хорошее предчувствие. Признаюсь, на золото, конечно, не рассчитывал, но верил, что девчонки приятно удивят.

Очень порадовала Лариса Куклина – в такой ситуации не растерялась, здорово отработала.

– Что скажете про еще двух дебютанток – Евгения Павлову и Маргариту Васильеву?

– Говорю, все молодцы! В таких стрессовых ситуациях и проявляется психологическая устойчивость спортсменов. Я опять к той же Куклиной вернусь. Девчонка не стартовала, она не знает, насколько готова по сравнению с соперницами. В такой ситуации есть опасность того, что тебя просто «съедят». Но Куклина проявила себя, как опытный эстафетный боец.

Что касается Васильевой, ее тоже эта ситуация с падением встряхнула, еще больше мобилизовала. Хорошо, что у нас в команде такие стрессоустойчивые спортсменки, – сказал Ярошенко в интервью «Советскому спорту».