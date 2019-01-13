Александр Жуков: В этом году наши биатлонисты лучше готовы – они реально способны биться за первые места - Советский спорт
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Биатлон13 января 2019 18:31Источник: «Р-Спорт»

Александр Жуков: В этом году наши биатлонисты лучше готовы – они реально способны биться за первые места

Почетный президент Олимпийского комитета России Александр Жуков – о победах в женской и мужской эстафетах на этапе Кубка мира по биатлону в немецком Оберхофе.

– Выступили блестяще и заслуженно победили в двух эстафетах, причем и девочки, и ребята выиграли с большим преимуществом. Явно не случайно.

Видно, что в этом году наши биатлонисты, как мне кажется, лучше готовы. Сейчас они реально способны биться за первые места.

Очень рад за девчонок, которые давно не выигрывали первые места. И ребята молодцы. Прогресс у наших биатлонистов заметен, – приводит слова Жукова «Р-Спорт».

#кубок мира по биатлону
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