Иван Черезов: У российских биатлонисток нет замкнутости и внутренней напряженности - Советский спорт
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Биатлон13 января 2019 19:31Источник: Телеканал «360°»Автор: Спирин Дмитрий

Иван Черезов: У российских биатлонисток нет замкнутости и внутренней напряженности

Бывший биатлонист сборной России Иван Черезов прокомментировал успех женской эстафетной четверки на этапе Кубка мира в Оберхофе.

- Мы видим, что девчонки, несмотря на результаты, подходят и общаются. Они открытые, видно, что у них нет замкнутости и внутренней напряженности. Часто слышим, что многие европейские спортсмены по-хорошему раскованные. И здорово, что наши девушки так себя ведут, в том числе те, кто только в этом сезоне начал выступать на Кубке мира. От этого меньше внутренних замыканий, а лишнее напряжение всегда приводит к ошибкам в технике и стрельбе, - цитирует Черезова телеканал "360".

13 января женская сборная России впервые за последние 7 лет выиграла эстафетную гонку на этапе Кубка мира.

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