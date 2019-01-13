Иван Черезов: У российских биатлонисток нет замкнутости и внутренней напряженности

Биатлон 13 января 2019 19:31 Источник: Телеканал «360°» Автор: Спирин Дмитрий

Бывший биатлонист сборной России Иван Черезов прокомментировал успех женской эстафетной четверки на этапе Кубка мира в Оберхофе.

- Мы видим, что девчонки, несмотря на результаты, подходят и общаются. Они открытые, видно, что у них нет замкнутости и внутренней напряженности. Часто слышим, что многие европейские спортсмены по-хорошему раскованные. И здорово, что наши девушки так себя ведут, в том числе те, кто только в этом сезоне начал выступать на Кубке мира. От этого меньше внутренних замыканий, а лишнее напряжение всегда приводит к ошибкам в технике и стрельбе, - цитирует Черезова телеканал "360".

13 января женская сборная России впервые за последние 7 лет выиграла эстафетную гонку на этапе Кубка мира.