Адвокат Легкова: В случае с Логиновым Фуркад переходит границы

Биатлон 14 января 2019 18:17 Источник: «РИА Новости»

Кристоф Вайшманн, адвокат лыжника Александра Легкова, приветствует усилия Мартена Фуркада по борьбе с допингом, но считает, что в случае с российским биатлонистом Александром Логиновым он переходит границы.

- Мы все знаем об усилиях Фуркада, направленных на борьбу против допинга, и всячески приветствуем их. Однако, в этом случае кажется, что он переходит границы. Антидопинговые правила не служат для определения «хороших» и «плохих» атлетов... Я категорически отвергаю допинг, но ни у кого нет права судить о моральных качествах спортсменов, не зная их индивидуальной истории.

Я не знаю, что конкретно думает Фуркад. Но его заявления дают основания верить, что он не готов принять возвращение спортсмена после отбытия дисквалификации за применение допинга. Такая логика заставляет требовать пожизненное отстранение для всех, кто нарушил антидопинговые правила, - приводит слова Вайшманна РИА «Новости» со ссылкой на Sputnik International.

Напомним, что в пятницу, 11 января, Логинов выиграл спринт, одержав свою первую победу в личных гонках в Кубке мира. Сразу после гонки французский биатлонист Мартен Фуркад раскритиковал россиянина.

Добавим, что в субботу Логинов стал пятым в гонке преследования на этапе Кубка мира в Оберхофе.