Александр Касперович: Не представляете, какой Логинов трудоголик: готов тренироваться и днем, и ночью - Советский спорт
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Биатлон15 января 2019 12:02Источник: Sportbox.ruАвтор: Липкин Антон

Александр Касперович: Не представляете, какой Логинов трудоголик: готов тренироваться и днем, и ночью

Российский биатлонист одержал первую личную победу в Кубке мира.

Тренер Александр Касперович сравнил нынешнего лидера сборной России по биатлону Александра Логинова с Антоном Шипулиным, который в декабре объявил о завершении карьеры.

«Физиологические данные у Саши отменные, немного повыше, чем у Антона, – приводит Sportbox.ru слова Касперовича. – Он крепкий по всем показателям. Но самое главное в Логинове – его трудолюбие. Не представляете, какой он трудоголик! Готов тренироваться и днем, и ночью. Этого у него не отнять. Всего добился только за счет пахоты.

Посмотрите, как он отшлифовал по технике лыжный ход. Очень мало, кто в подъем идет прыжками. Три-четыре человека! Потому что это крайне сложно. А Саша в хорошей форме может. Его скорострельность – тоже не бесшабашная работа на рубеже, а оправданное решение, к которому пришли в результате анализа и, исходя из его возможностей. В спринте без риска никуда, а вот в индивидуальной гонке совсем другая стрельба».

Напомним, в прошлую пятницу 26-летний Логинов одержал свою первую победу на этапе Кубка мира, выиграв спринт в Оберхофе. В воскресенье в составе сборной России он стал победителем эстафеты.

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