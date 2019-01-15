Александр Касперович: Не представляете, какой Логинов трудоголик: готов тренироваться и днем, и ночью

Биатлон 15 января 2019 12:02 Источник: Sportbox.ru Автор: Липкин Антон

Российский биатлонист одержал первую личную победу в Кубке мира.

Тренер Александр Касперович сравнил нынешнего лидера сборной России по биатлону Александра Логинова с Антоном Шипулиным, который в декабре объявил о завершении карьеры.

«Физиологические данные у Саши отменные, немного повыше, чем у Антона, – приводит Sportbox.ru слова Касперовича. – Он крепкий по всем показателям. Но самое главное в Логинове – его трудолюбие. Не представляете, какой он трудоголик! Готов тренироваться и днем, и ночью. Этого у него не отнять. Всего добился только за счет пахоты.

Посмотрите, как он отшлифовал по технике лыжный ход. Очень мало, кто в подъем идет прыжками. Три-четыре человека! Потому что это крайне сложно. А Саша в хорошей форме может. Его скорострельность – тоже не бесшабашная работа на рубеже, а оправданное решение, к которому пришли в результате анализа и, исходя из его возможностей. В спринте без риска никуда, а вот в индивидуальной гонке совсем другая стрельба».

Напомним, в прошлую пятницу 26-летний Логинов одержал свою первую победу на этапе Кубка мира, выиграв спринт в Оберхофе. В воскресенье в составе сборной России он стал победителем эстафеты.