Анатолий Хованцев: Перенос мужского спринта – это правильное решение

Биатлон 15 января 2019 17:24 Источник: Телеканал «Матч ТВ» Автор: Сметанникова Дарья

Спринт был перенесен из-за плохих погодных условий.

Главный тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев прокомментировал перенос мужского спринта на этапе Кубка мира в Рупольдинге на 17 января.

«Хорошо, что мужской спринт перенесли. Это хорошо для всех. В воскресенье была трудная эстафета у тех, кто бежал. Дополнительный день на восстановление — это очень хорошо. Это правильное решение.

Насколько сложная трасса в Рупольдинге? Здесь длинный участок пологого подъема, на котором нужно поддерживать скорость, постоянно работать, чтобы не проигрывать по дистанции.

Почему не стали делать ротацию в мужской сборной? Мы размышляли по этому. Но отправлять Семена Сучилова после одного неудачного старта — было бы неправильно. Решили дать ему возможность выступить в Рупольдинге. Посмотрим, что из этого получится. У нас же тоже на первых двух этапах был Эдуард Латыпов. Да, личные гонки у него не получились, но эстафету он отработал ногами. Я думаю, что просто не все справляются с давлением, когда в первый раз оказываются на Кубке мира. Думаю, что этот фактор сыграл злую шутку с Латыповым и с Семеном», - приводит слова Хованцева «Матч ТВ».