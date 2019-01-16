Себастьян Самуэльссон: Логинову не место в Кубке мира

Биатлон 16 января 2019 13:30 Источник: Expressen Автор: Сметанникова Дарья

Шведский биатлонист Себастьян Самуэльссон раскритиковал россиянина Александра Логинова, который отбывал двухлетнюю дисквалификацию за применение допинга.

В спринте на этапе Кубка мира в Оберхофе Логинов стал победителем, а Самуэльссон финишировал третьим. На церемонии награждения спортсмены пожали друг другу руки.

«Было здорово попасть на подиум в Оберхофе, со мной это происходит не так часто. Я не был удивлен победе Логинова. Этой зимой он провел немало отличных гонок. Его победа была лишь делом времени. Но он был дисквалифицирован за прием ЭПО. Не думаю, что в Кубке мира ему место. Те, кто принимал ЭПО, не должны возвращаться.

Я ничего в этой ситуации не могу поделать, поэтому концентрируюсь на своем выступлении. Стараюсь не думать о нем. Но если бы он выступал плохо, о нём бы не говорили и я бы вообще его не упоминал.

Я пожал ему руку в Оберхофе, об этом было много вопросов. Но мне кажется, что не пожать руку было бы неправильно со спортивной точки зрения. Но я бы никогда не обнял его и не сказал, что его победа — это здорово. Я пожал ему руку, потому что чувствовал — это надо сделать», - приводит слова Самуэльссона Expressen.