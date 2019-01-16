Артем Истомин: Перенос спринта в Рупольдинге стал для нас плюсом

Биатлон 16 января 2019 14:59 Источник: Телеканал «Матч ТВ» Автор: Сметанникова Дарья

Тренер мужской сборной России по биатлону Артем Истомин рассказал о готовности команды к спринту на пятом этапе Кубка мира в Рупольдинге.

«Когда мы переезжали в Рупольдинг, я говорил, что нам уже через день бежать гонку. И что было бы хорошо, если бы ее перенесли. Так и получилось. Для нас это плюс, так как удалось немного отдохнуть и восстановиться. Уже провели специальные тесты и можно говорить, что все хорошо восстановились после прошедших гонок. У некоторых спортсменов есть прирост показателей после гонок, некоторые вышли на те же самые показатели. Это хорошо.

Пока ехали на тренировку, обсудили, какие стартовые группы будут более приоритетными в гонке в связи с погодой. Логинов выбрал первую группу. При этом мы в эту группу можем добавить еще как минимум два человека, потому что у него есть персональная квота. Вопрос по добавлению мы обсудим со спортсменами и решим.

Сучилов? На него в Оберхофе давил стресс от первого выступления на Кубке мира, и он хотел показать результат. Мы с Хованцевым разговаривали с Сучиловым по этому поводу. Немного с ним поработали, сняли стресс небольшой нагрузкой, поэтому надеемся на его хорошее выступление», - цитирует Сучилова «Матч ТВ».

Мужской спринт в Рупольдинге состоится 17 января. Он должен был состояться 16 января, но из-за непогоды был перенесен.