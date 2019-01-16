Тарьей Бе: Слепцова навсегда останется моей любимой русской биатлонисткой - Советский спорт
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Биатлон16 января 2019 15:15Источник: Телеканал «Матч ТВ»Автор: Липкин Антон

Тарьей Бе: Слепцова навсегда останется моей любимой русской биатлонисткой

Норвежец часто говорит о биатлонистке в интервью российским тележурналистам.

Норвежский биатлонист Тарьей Бе объяснил, почему в интервью российским тележурналистам всегда говорит об олимпийкой чемпионке Светлане Слепцовой.

– Она – мой хороший друг, – приводит слова Бе официальный сайт телеканала «Матч ТВ». – Это просто чтобы повеселить российских зрителей. Многие русские фанаты следят за мной и подписаны на меня в соцсетях. Слепцова – очень веселая девушка. Я надеюсь, что ей нравится, когда она слышит это по ТВ.

– Когда это началось?
– Не знаю. Несколько лет назад, когда она выступала на Кубке мира. Я постоянно шутил над ней. Так же я шучу и над Антоном Шипулиным. Мы – хорошие друзья.

– У вас были отношения со Светланой?
– Нет-нет-нет.

– А хотели бы?
– Безусловно, она очень хорошая девушка и навсегда останется моей любимой русской биатлонисткой.

Напомним, 32-летняя Слепцова завершила карьеру летом 2017 года. В нынешнем сезоне 30-летний Бе занимает девятое место в общем зачете Кубка мира.

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