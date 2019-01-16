Тихонов – о желании Шипулина стать депутатом: А больше идти некуда! Везде же работать надо - Советский спорт
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Биатлон16 января 2019 17:32Источник: Sport24.ruАвтор: Сметанникова Дарья

Тихонов – о желании Шипулина стать депутатом: А больше идти некуда! Везде же работать надо

Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов прокомментировал желание Антона Шипулина, завершившего карьеру, стать депутатом Госдумы.

Ранее стало известно, что Шипулин рассматривает возможность баллотироваться в парламентарии на довыборах в 2019 году.

«А больше идти некуда! Везде же надо работать, они там сидят, хоть бы один из них вышел на трибуну... Все до одного голосовали за повышение пенсионного возраста. А народ-то, 101% был против этого! Хоть одного из них вы видели на трибуне? Сладкая жизнь. Тренерами не хотят работать. Вы же в свое время царапались за пьедестал, представляли интересы державы, народа, а что вы там представляете?

Такие как Шипулин забыли самое главное - талант принадлежит народу. На тебя потрачены огромнейшие деньги. А ты нашел себе пару тренеров бестолковых и не использовал свой потенциал, который ни чуть не хуже, чем у Фуркада или Бе. Они трудятся как звери, а Антон нашел себе такой коллектив, где можно управлять самому», - цитирует Тихонова Sport24.ru.

#тихонов александр#шипулин антон#кубок мира по биатлону
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