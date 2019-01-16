Сергей Чепиков: Нужно попросить руководство IBU, чтобы спортсмены были аккуратны в высказываниях

Биатлон 16 января 2019 17:58 Источник: «Р-Спорт» Автор: Сметанникова Дарья

Вице-президент Союз биатлонистов России (СБР) Сергей Чепиков прокомментировал негативные высказывания в адрес российского биатлониста Александра Логинова.

«Мне кажется, что нужно уведомить и попросить руководство IBU, чтобы спортсмены были более аккуратными в высказываниях и не было безосновательных обвинений. Руководство IBU должно сказать спортсменам, что есть определенные рамки, правила. Многие спортсмены из других стран отбывали дисквалификацию, но почему-то все акценты расставляют на Александре. Это неправильно, неэтично, не по-спортивному, не по-мужски», - приводит слова Чепикова «Р-Спорт».

После победы россиянина в спринте на этапе Кубка мира в Оберхофе француз Мартен Фуркад и швед Себастьян Самуэльссон раскритиковали Логинова, призвав его извиниться за то, что тот отбывал двухлетнюю дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил.