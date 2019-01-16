Антон Шипулин: Хочу, чтобы Логинов доказал всем, что он человек с сильным характером - Советский спорт
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Биатлон16 января 2019 20:30Источник: Министерство спорта Российской Федерации

Антон Шипулин: Хочу, чтобы Логинов доказал всем, что он человек с сильным характером

Олимпийский чемпион по биатлону Антон Шипулин надеется на то, что Александр Логинов поборется за Кубок мира.

- Сейчас вижу, как отлично выступает Александр Логинов. Надеюсь, что ему удастся в конце сезона показать стабильный результат, и он будет биться не только за топ-3, но и за Кубок мира. Этого давно в нашей стране не было. Я очень хочу, чтобы он доказал всем, особенно тем людям, которые злорадствуют в последнее время, что он человек с сильным характером и готов показывать хорошие результаты, - приводит слова Шипулина пресс-служба Минспорта России.

Добавим, что после четырех этапов в общем зачете Кубка мира Логинов, имея в активе 412 рейтинговых баллов, располагается на второй строчке. Лидирует норвежец Йоханнес Бе, набравший 542 очка.

#шипулин антон#логинов александр#кубок мира по биатлону
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