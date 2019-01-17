Ветле Шостад Кристиансен: Хотя я тоже злюсь на Логинова, мне его жаль

Биатлон 17 января 2019 13:00 Источник: NRK.no Автор: Липкин Антон

Норвежец присоединился к тем, кто критикует российского биатлониста.

Норвежский биатлонист Ветле Шостад Кристиансен высказался о критике в адрес Александра Логинова из России, с которым вместе выступал еще в юниорских соревнованиях.

«Не уверен, что он был чист, когда мы соревновались по юниорам, – приводит NRK.no слова 26-летнего норвежца. – Если честно, не думаю, что он знает и половины из того, что принимал. Мне кажется, вокруг него было множество тренеров, врачей, которые говорили ему, что принимать. Он считал это нормальным, но очевидно, что это было не так. Я понимаю, что он переживает из-за постоянных стычек. И хотя я тоже зол на него, мне его жаль.

Нам нужно смотреть системно. Это вопрос не только спорта, а больше культуры человека. В биатлоне хорошо платят. И видимо, в России не видит другого способа, кроме как использовать все средства. Возможно, они относятся к допингу не так, как мы.

Не думаю, что кроме русских кого-то радуют успехи Логинова. Агрессия в отношении русских и тех, кто принимал допинг раньше, не закончится никогда».

Напомним, после четырех этапов Логинов, отбывший двухлетнюю дисквалификацию за допинг, занимает второе место в общем зачете Кубка мира, отставая на 130 очков от Йоханнеса Бе из Норвегии.