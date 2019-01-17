Шипулин отреагировал на победу Кузьминой в спринте

Биатлон 17 января 2019 18:43 Источник: «Советский спорт» Автор: Сметанникова Дарья

В Рупольдинге в рамках пятого этапа Кубка мира по биатлону состоялся спринт у женщин, победу в котором одержала словацкая спортсменка Анастасия Кузьмина.

Бывший российский биатлонист Антон Шипулин, завершивший карьеру в декабре 2018 года, поздравил сестру с золотом в Рупольдинге.

«Ура! Счастливая сестренка выиграла!», - написал Шипулин в своем инстаграме.