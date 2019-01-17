Шипулин отреагировал на победу Кузьминой в спринте - Советский спорт
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Биатлон17 января 2019 18:43Источник: «Советский спорт»Автор: Сметанникова Дарья

Шипулин отреагировал на победу Кузьминой в спринте

В Рупольдинге в рамках пятого этапа Кубка мира по биатлону состоялся спринт у женщин, победу в котором одержала словацкая спортсменка Анастасия Кузьмина.

Бывший российский биатлонист Антон Шипулин, завершивший карьеру в декабре 2018 года, поздравил сестру с золотом в Рупольдинге.

«Ура! Счастливая сестренка выиграла!», - написал Шипулин в своем инстаграме.

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Урааааааа! Счастливая сестренка @nastja.kuzminova сегодня выиграла! 😁😁😁 👏👏👏

Публикация от Anton Shipulin (@anton_shipulin)

#шипулин антон#кузьмина анастасия#кубок мира по биатлону
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