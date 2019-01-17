Анастасия Кузьмина: Сегодняшняя победа – особенная – первая для меня в Рупольдинге

Биатлон 17 января 2019 20:52 Автор: Сметанникова Дарья

В Рупольдинге завершился женский спринт в рамках пятого этапа Кубка мира по биатлону.

Победу в спринте праздновала словацкая биатлонистка Анастасия Кузьмина, которая более чем на 10 секунд опередила итальянку Лизу Виттоцци.

«Победа - это победа! И сегодняшняя - особенная - первая для меня в Рупольдинге! Я всегда была где-то рядом, но никогда не поднималась здесь на пьедестал. Теперь добавлю в свою копилку еще одно счастливое место!

Думаю, то, что это мой последний сезон - окончательное решение. Я сделала себе и болельщикам небольшой бонус тем, что осталась еще на год после Олимпиады и теперь мне нужно будет поставить жирную точку на чемпионате мира! Надеюсь, все получится», - цитирует Кузьмину biathlon.com.ua.