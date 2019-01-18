Сборная Германии опередила мужскую российскую команду в Кубке наций

Биатлон 18 января 2019 20:49 Источник: «Советский спорт» Автор: Сметанникова Дарья

После эстафеты на пятом этапе Кубка мира в Рупольдинге изменилось положение команд в Кубке наций.

В Рупольдинге состоялось два старта, результаты которых идут в зачет Кубка наций: спринт и эстафета.

В спринте три лучших результата у россиян показали Александр Логинов (5-е место), Матвей Елисеев (17-е) и Евгений Гараничев (29-е). В эстафете сборная России стала пятой.

Сборная России пропустила вперед Германию в Кубке наций, переместившись с третьего места на четвертое.

Лидирует в Кубке наций сборная Норвегии. Вторыми идут французы.

Кубок наций (м)

1 (1). Норвегия – 3537 (+443)

2 (2). Франция – 3452 (+401)

3 (3). Россия – 3307 (+376)

4 (4). Австрия – 3240 (+381)

5 (5). Германия – 3229 (+403)

6 (6). Швеция – 2999 (+340)